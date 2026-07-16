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Au moins un mort dans des feux de forêt dans le nord de l'Algérie

On voit le cimetière calciné à l’extérieur du village d’Achlouf, dans la région de Kabylie, à l’est d’Alger, vendredi 13 août 2021.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP

Algérie

Les incendies de forêt qui touchent le nord de l'Algérie ont fait une première victime. Selon les médias locaux, un employé municipal de 59 ans est décédé alors qu'il participait aux opérations de lutte contre les flammes dans la commune de Beni Mouhli, dans la province de Sétif.

Le maire de la commune a confirmé le décès, tandis que la Protection civile n'a pas encore officiellement identifié la victime. Elle a toutefois indiqué avoir évacué mardi, par hélicoptère, une personne grièvement brûlée lors des interventions.

Attisés par une vague de chaleur, les incendies ravagent depuis plusieurs jours plusieurs régions du nord du pays. Les autorités n'ont pas encore communiqué l'étendue des surfaces détruites.

Dans un communiqué publié mercredi, la Protection civile a indiqué être intervenue sur près de 140 départs de feu au cours des dernières 24 heures, précisant que la majorité des incendies avaient été maîtrisés.

Comme d'autres pays du bassin méditerranéen, notamment la France et l'Italie, l'Algérie est confrontée cet été à des feux de forêt favorisés par des épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs, dont la fréquence et l'intensité sont accentuées par le changement climatique, selon les scientifiques.

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