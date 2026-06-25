Canicule sur l'Europe de Londres à Madrid, jusqu'à 39 °C

À Londres, les habitants cherchaient l’ombre dans les parcs et le long de la Tamise, tandis que les opérateurs de transport mettaient en garde contre d’éventuelles perturbations. Le Met Office a indiqué que la chaleur pourrait se rapprocher de niveaux jusqu’ici considérés comme exceptionnels pour un mois de juin, ce qui a conduit à la fermeture d’écoles dans plusieurs régions d’Angleterre et du pays de Galles et à de nouveaux appels à la prudence pour les personnes vulnérables. En Belgique, le célèbre Atomium de Bruxelles a été temporairement fermé après que les températures à l’intérieur sont devenues difficilement supportables pendant la vague de chaleur, une mesure prise par précaution pour la sécurité des visiteurs et du personnel. La fermeture a touché l’un des monuments les plus emblématiques de la ville, dont la structure métallique retient la chaleur lorsque les températures grimpent. À Madrid, habitants et touristes se sont retrouvés sur la « plage urbaine » de la ville pour se rafraîchir dans les fontaines alors que les températures restaient anormalement élevées, cet épisode de chaleur incitant de nombreuses personnes à rechercher des espaces publics ombragés et d’autres moyens de faire face à la chaleur. Les météorologues ont attribué ces conditions à un dôme de chaleur persistant qui piège l’air chaud au-dessus de l’Europe de l’Ouest, faisant grimper les températures et prolongeant la vague de chaleur. Les prévisionnistes ont averti que de nouvelles hausses étaient possibles avant toute accalmie, tandis que des millions de personnes à travers le continent ont été placées sous alerte canicule et dispositifs de santé publique.