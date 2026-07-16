Canada : l'équipage d'un train échappe aux flammes près d'Armstrong, Ontario

Une vidéo authentifiée tournée à bord d’une locomotive de la compagnie ferroviaire Canadian National, près d’Armstrong, en Ontario, lundi 13 juillet, montre l’équipe d’un train de marchandises encerclée par les flammes d’un incendie de forêt qui progresse à grande vitesse, tandis qu’une fumée dense enveloppe les voies et que chaque fenêtre de la cabine baigne dans une lueur orange vif. Ces images spectaculaires illustrent l’intensité de l’un des feux de forêt qui se propagent rapidement dans le nord de l’Ontario, où la visibilité est réduite à presque zéro. Canadian National (CN) a indiqué que la locomotive était l’un des trois trains de marchandises immobilisés à environ 32 kilomètres de la petite localité isolée d’Armstrong, au nord de Thunder Bay, après que l’incendie a atteint le couloir ferroviaire. Les trains transportaient des matières combustibles et inflammables, ce qui a conduit les autorités à suspendre par précaution le trafic ferroviaire. Tous les membres des équipages ont été évacués en sécurité et aucun blessé n’a été signalé. L’incident survient alors que plus de 160 incendies de forêt font rage en Ontario, entraînant l’évacuation de plusieurs communautés. Ces images impressionnantes relancent les inquiétudes concernant l’exploitation du réseau ferroviaire en cas de conditions d’incendie extrêmes, le dirigeant syndical François Laporte affirmant qu’aucune marchandise ne vaut la peine de risquer la vie des travailleurs.