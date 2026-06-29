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Europe : plus de 1 300 décès supplémentaires depuis le 21 juin

Des touristes profitent d'un peu de fraîcheur à une fontaine publique à Paris, le 26 juin 2026. (Photo AP/Christophe Ena, archives)   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

France

Une vague de chaleur meurtrière continue de frapper l'Europe. Le bilan humain s'alourdit d'heure en heure, et les services de santé sont sous pression.

Plus de 1 300 décès supplémentaires en Europe depuis le 21 juin. C'est le bilan provisoire dressé par l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'une vague de chaleur record s'étend désormais vers l'est du continent. En France, les autorités sanitaires ont recensé environ un millier de morts au-delà des prévisions habituelles en seulement cinq jours. Un chiffre qui illustre la brutalité de l'épisode caniculaire. Ce dimanche, près de 191 millions d'Européens ont été exposés à des températures dépassant les 35 degrés.

L'Allemagne, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne figurent parmi les pays les plus touchés. Face à l'ampleur de la crise, l'OMS appelle les gouvernements à mettre en œuvre sans délai des plans d'action sanitaires contre la chaleur, dans le cadre de la lutte plus large contre le changement climatique. Les services de santé à travers le continent alertent sur un risque de saturation. Les autorités recommandent à la population de limiter les sorties aux heures les plus chaudes et de s'hydrater régulièrement.

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