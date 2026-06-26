Le football est à l’honneur au musée de Coral Gables, en Floride, avec une exposition qui explore l’influence du sport bien au-delà des terrains.

Intitulée « Diplomacy and the Beautiful Game: From Scotland to Brazil to Haiti », elle réunit des objets rares, des photographies historiques et des témoignages illustrant la manière dont le football a contribué à rapprocher les cultures et les pays à travers les siècles.

L’exposition accorde une place particulière aux liens historiques et culturels entre l’Écosse et le Brésil, alors que les deux nations s’apprêtent à s’affronter lors d’un match de Coupe du monde le 24 juin.

Parmi les pièces maîtresses figure le plus ancien ballon de football connu au monde, datant du XVIe siècle. Cet objet exceptionnel est présenté pour la première fois sur le continent américain du 22 au 27 juin, offrant aux visiteurs une occasion unique de découvrir un témoin rare des origines du jeu.

Selon les organisateurs, l’exposition démontre que le football est bien plus qu’un simple sport. Il constitue un puissant instrument de diplomatie, favorisant les échanges culturels, le dialogue et le rapprochement entre les peuples.

L’exposition est ouverte au public du 12 juin au 19 juillet au musée de Coral Gables.