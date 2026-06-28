Mondial 2026 : l'Afrique place 9 équipes sur 10 au second tour

Neuf équipes sur dix du continent, ont composté leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football 2026. C’est peu dire que le carton est presque plein pour l’Afrique au terme de 17 jours de la phase de groupes de la compétition.

Ils sont allés chercher leur place dans les ultimes minutes de la rencontre, après avoir été menés dès la dixième minute par l’Ouzbékistan.

Un but de Mayele à la 78e minute, puis deux réalisations de Yoane Wissa : un penalty à la 68e minute et un autre dans le temps additionnel ont finalement propulsé les Léopards de la RDC au second tour du mondial.

‘’C’est vraiment historique pour notre pays, le Congo », a déclaré l’attaquant Fiston Mayele après le match. Ajoutant, « C’est notre première victoire et notre première qualification pour les 16es de finale. Aujourd’hui, je ne peux qu’être fier : ici, et presque partout dans mon pays, tout le monde se réjouit de ce que nous avons accompli. Nous sommes fiers d’être Congolais, et je pense que nous allons continuer sur cette lancée. »

Les Congolais terminent à la troisième place de leur groupe avec 4 points derrière le Portugal qui compte 5 points.

Samedi soir, l’Algérie a assuré aussi sa qualification après son match 3-3 contre l’Autriche.

Maroc, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Cap-Vert, Égypte, RDC et l'Algérie se sont qualifiés pour les seizièmes de finale.

Reste à maintenir la flamme lors des rencontres à élimination directe. L'Afrique n'a pas pas finit d'écrire son histoire.