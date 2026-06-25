Kenya : la police déployée pour encadrer une manifestation

La police kényane a déployé, jeudi, un impressionnant dispositif de sécurité afin d’empêcher les manifestations marquant le deuxième anniversaire d’un soulèvement historique de la génération Z.

En juin 2024, des milliers de Kényans étaient descendus dans la rue pour dénoncer les difficultés économiques et la corruption, avant de prendre d’assaut le Parlement pour forcer l’annulation de nouvelles taxes.

Ce fut un tournant décisif, les jeunes Kényans ayant ignoré les clivages ethniques traditionnels, et le 25 juin est devenu une journée annuelle de manifestation alors que la frustration à l’égard du gouvernement du président William Ruto persiste.

Mais ils en ont payé le prix fort : au moins 127 personnes ont été tuées au cours de ces deux années de manifestations, selon un organisme de surveillance de la police, les forces de sécurité ayant tiré sur la population en toute impunité.

Jeudi, la police n’a pris aucun risque : de nombreux barrages routiers ont bloqué la circulation sur les axes principaux autour de Nairobi, tandis que les écoles et les commerces étaient fermés.

Des journalistes de l’AFP ont pu observer de longues files de fourgons de police, des patrouilles à cheval, des barbelés autour des bâtiments gouvernementaux et un grand nombre d’agents en civil.

« Ils savent que les gens n’ont pas peur des policiers en uniforme. Mais ils ont peur de ces policiers en civil, car ils peuvent tout simplement vous tuer et s’en aller », a déclaré Moses, 31 ans, conducteur de moto-taxi.

Beaucoup avaient trop peur pour manifester ; une jeune femme a ainsi déclaré à l’AFP : « Je ne veux pas mourir, je suis l’aînée. Je veux juste travailler. »

"Terreur organisée"

Ruto a déclaré cette semaine que les Kenyans avaient le droit de manifester, mais a mis en garde contre toute personne « mobilisée pour détruire des biens ou semer le chaos ».

Pourtant, les responsables politiques ont fréquemment déployé des hordes de « voyous » à la solde du pouvoir — des hommes armés envoyés pour attaquer les opposants —, auxquels on impute la plupart des pillages et des vols commis lors des manifestations.

L’AFP en a vu des dizaines opérer aux côtés de la police lors des manifestations de l’année dernière, et ils ont récemment été utilisés pour s’en prendre à tout, des rassemblements de l’opposition aux réunions sur les droits civiques dans les églises.

L’ancien adjoint de Ruto, Rigathi Gachagua, désormais un rival acharné, a mis en garde les jeunes Kenyans contre toute manifestation jeudi, déclarant : « Je vous en supplie : restez chez vous. L’État a orchestré une campagne de terreur contre les Kenyans. »

À un rond-point, Kasim Ramadan, 25 ans, s’était rassemblé avec quatre ou cinq amis, bien décidé à ne pas se laisser intimider.

« Il y a beaucoup plus de policiers que d’habitude. Ils nous ont déjà lancé des gaz lacrymogènes avant 8 heures du matin », a-t-il déclaré à l’AFP.

« Mais nous n’avons pas peur. Nous allons manifester. Nous sommes ici pour ceux qui sont morts au Parlement. »

"Manifestement impopulaire"

Ruto est depuis longtemps associé à la violence : il a été inculpé de crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale pour avoir incité à des attaques lors des troubles électoraux de grande ampleur de 2007-2008, une affaire qui a été classée sans suite après des allégations d’intimidation de témoins.

Il s’est depuis réinventé en tant que dirigeant tourné vers les affaires et figure de proue sur la scène internationale, ayant récemment accueilli le président français Emmanuel Macron à l’occasion d’un grand sommet africain.

Mais ses promesses de transformation économique n’ont pas convaincu de nombreux Kenyans, qui l’accusent d’une série d’engagements non tenus, de scandales de corruption et d’enlèvements visant ses détracteurs.

Ruto est « manifestement très impopulaire auprès de nombreux Kenyans, en particulier les jeunes de la génération Z », a déclaré l’analyste politique Gabrielle Lynch.

Elle a ajouté qu’il « utilise les services de sécurité et de renseignement pour dissuader les Kenyans de s’exprimer contre l’État ».

Mais il a également tenté de tendre une sorte de branche d’olivier, en annonçant la semaine dernière que plus de 1 100 victimes de violences recevraient une indemnisation.

« Aucun autre gouvernement depuis l’indépendance du Kenya n’a versé d’indemnités aux victimes de manifestations », a déclaré l’analyste politique Javas Bigambo, saluant les projets ambitieux de Ruto visant à réformer le logement social, l’assurance maladie et les infrastructures.

À l’approche des élections prévues en août 2027, Ruto bénéficie également d’une opposition divisée.

« Ses concurrents se contentent de critiquer sans proposer d’alternative », a déclaré Bigambo.

Mais nombreux sont ceux qui craignent que ces élections ne voient les politiciens mobiliser un nombre toujours plus important de voyous pour se protéger et attaquer leurs adversaires.

« Je m’inquiète pour l’année prochaine… L’histoire nous enseigne qu’une fois ces groupes mobilisés, on ne peut pas toujours les contrôler par la suite », a déclaré M. Lynch.