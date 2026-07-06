Législatives en Algérie : le FLN remporte la majorité des sièges au Parlement

Les élections législatives algériennes ont enregistré un taux de participation historiquement bas, avec seulement 21 % des 25 millions d'électeurs ayant voté, tandis que le Front de libération nationale (FLN), au pouvoir, a remporté la majorité des sièges, a annoncé lundi la commission électorale.

Le FLN a remporté 90 des 407 sièges du Parlement lors du scrutin du 2 juillet, entaché par l'apathie de la population et la polémique suscitée par la disqualification par le gouvernement d'environ un tiers des candidats potentiels.

Karim Khelfane, président par intérim de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a déclaré après l’annonce des résultats que ce taux d’abstention élevé n’était "pas propre à l’Algérie", et a salué la transparence du scrutin.

L’Algérie avait enregistré un taux de participation de 23 %, un niveau alors historiquement bas, lors du scrutin de 2021 — le premier depuis qu’un important mouvement de protestation en faveur de la démocratie avait balayé le pays en 2019.

Le mouvement Hirak a éclaté en février de cette année-là et a conduit, deux mois plus tard, à la démission du président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis de longues années.

Les manifestations se sont essoufflées en 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et dans un contexte de répression accrue à l’encontre des militants du Hirak, des opposants politiques, des journalistes et des blogueurs.

Le président Abdelmadjid Tebboune a été élu en décembre 2019 et a remporté un second mandat en 2024.