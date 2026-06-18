Toronto en fête après la victoire tardive du Ghana contre le Panama au Mondial

Des milliers de supporters de football se sont rassemblés à Toronto le 17 juin, alors que le Ghana s’imposait 1-0 au terme d’un match à suspense face au Panama, comptant pour le groupe L de la Coupe du monde de la FIFA. Le but de la victoire est intervenu à la 95e minute, lorsque Caleb Yirenkyi a trouvé le chemin des filets, déclenchant des scènes de liesse à l’intérieur et à l’extérieur du Toronto Stadium. Ce résultat a offert au Ghana trois points précieux et provoqué des scènes de jubilation parmi les fans venus de tout le Canada et de l’étranger pour soutenir l’équipe. Plus tôt dans la journée, les supporters des deux pays avaient investi les parcs et les rues de la plus grande ville du Canada. Les fans ghanéens avaient organisé des rassemblements avec musique, drapeaux et événements communautaires avant de se rendre en cortège au stade, tandis que les supporters panaméens se réunissaient au son des tambours, munis de banderoles. Les supporters ont décrit cette journée comme une occasion de célébrer leur héritage et de créer des liens avec d’autres fans. L’ambiance festive s’est prolongée bien après le coup de sifflet final, ce but marqué dans le temps additionnel transformant une journée de Coupe du monde déjà haute en couleurs à Toronto en un moment inoubliable pour la communauté ghanéenne du football.