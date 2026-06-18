Belgique : des militants exhortent l’UE à bannir les produits des colonies israéliennes

Organisée à la veille des discussions entre dirigeants européens prévues ce 18 juin, la mobilisation s'inscrivait dans un contexte marqué par la guerre à Gaza et les critiques croissantes visant l'expansion des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Le rassemblement, organisé par l'organisation de défense des droits humains Avaaz, a réuni des militants, plusieurs participants d'une récente flottille en direction de Gaza ainsi que la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Les manifestants brandissaient des pancartes appelant l'Union européenne à cesser d'importer des produits issus des colonies israéliennes, notamment des dattes, des avocats et d'autres productions agricoles. Pour les organisateurs, le poids économique du marché européen constitue un levier majeur susceptible d'influencer les politiques israéliennes. Pascal Vollenweider, représentant d'Avaaz, a souligné l'importance de cet outil de pression. Parmi les intervenants figurait également Arno Meyns, membre de la flottille, qui a affirmé avoir été détenu par les autorités israéliennes lors d'une mission maritime menée le mois dernier. À travers cette mobilisation, les participants ont appelé l'Union Européenne à adopter une position plus ferme, estimant que son influence économique pourrait jouer un rôle déterminant dans les débats en cours sur le conflit israélo-palestinien.