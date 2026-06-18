Royaume-Uni : dans les rues d'Oxford, tensions et débat sur la liberté d’expression

L’activiste d’extrême droite britannique, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, était invité à participer à un débat consacré à la motion : « L’Occident a raison de se méfier de l’islam ». Sa présence a suscité une forte mobilisation d’étudiants, de militants et d’habitants, qui estiment que cet événement risque d’alimenter les divisions et de donner une visibilité accrue à des discours jugés discriminatoires. Réunis devant le bâtiment historique de l’Oxford Union, les manifestants ont brandi des pancartes et scandé des slogans hostiles à l’orateur. Parmi les messages affichés figuraient notamment « Ne débattez pas du racisme, rejetez-le » et « Pas de tribune pour le fasciste Yaxley-Lennon ». Un groupe plus restreint de contre-manifestants était également présent sur les lieux. Afin d’éviter tout incident, la police a déployé un important dispositif de sécurité et maintenu une séparation entre les deux rassemblements à l’arrivée de Tommy Robinson. Les agents ont surveillé les abords du site tout au long de la soirée. Pour certains étudiants, cette invitation n’a toutefois rien d’inhabituel. Maya Heuer-Evans, étudiante à Oxford, a souligné que l’Oxford Union accueille régulièrement des personnalités controversées, en partie en raison de l’attention médiatique qu’elles suscitent. L’épisode relance au Royaume-Uni le débat récurrent sur les limites de la liberté d’expression et sur la responsabilité des institutions universitaires lorsqu’elles offrent une tribune à des personnalités dont les prises de position divisent profondément l’opinion publique.