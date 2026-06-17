Trump accueilli à Versailles pour un dîner avec Macron

Donald Trump a été reçu au château de Versailles mercredi soir pour une réception privée suivie d’un dîner offert par le président français Emmanuel Macron, à l’issue du sommet du G7 à Évian. Le président américain a traversé la cour du château et posé pour les photographes devant les célèbres grilles dorées de Versailles, avant de rejoindre Macron à l’intérieur de ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’événement célèbre le 250e anniversaire des États-Unis et intervient dans un contexte de discussions toujours en cours entre Washington et ses alliés européens sur des dossiers tels que l’Iran, l’Ukraine et le commerce. Trump a expliqué avoir accepté l’invitation parce qu’il est « un amateur de beaux endroits », tandis que Macron a décrit Versailles comme « un outil diplomatique et un instrument d’influence ». Le président français s’efforce de maintenir un contact étroit avec Trump alors que les deux parties font face à toute une série de défis sur la scène internationale. Ce dîner organisé dans l’un des sites les plus emblématiques de France a marqué la clôture protocolaire du G7 et offert aux deux dirigeants l’occasion d’échanger de manière informelle, à l’écart de la table du sommet.