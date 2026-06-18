Vidéo : Trump signe l’accord américano-iranien à Versailles

Le président français Emmanuel Macron a accueilli la cérémonie peu après le sommet du G7, soulignant le rôle de la France dans l’encouragement du dialogue entre les parties. L’accord entre immédiatement en vigueur et ouvre un processus de négociation de 60 jours, avec une cérémonie officielle de suivi prévue en Suisse le 19 juin. Selon les responsables, l’initiative vise à réduire les tensions régionales et à soutenir la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie. Le mémorandum prévoit, comme premières mesures de confiance, la réouverture du détroit d’Ormuz et la levée d’un blocus naval américain. L’Iran a également accepté de placer ses réserves d’uranium enrichi sous la supervision des Nations unies, tandis que les questions plus larges liées à son programme nucléaire et aux sanctions internationales seront abordées lors des prochaines négociations. En cas de succès, ce processus pourrait ouvrir la voie à la création d’un fonds de reconstruction pouvant atteindre 300 milliards de dollars et permettre à l’Iran de reprendre ses exportations de pétrole. Les marchés financiers ont réagi positivement à l’annonce : le baril de Brent a reculé de 2,1 % pour s’établir à 77,87 dollars le 18 juin, traduisant des anticipations d’amélioration de l’offre d’énergie et de baisse des incertitudes géopolitiques.