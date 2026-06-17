Ukraine : une attaque de drone russe sur Zaporijjia fait un mort et sept blessés

Pendant plusieurs heures, les équipes d'urgence ont tenté de maîtriser les flammes qui ravageaient l'immeuble, alors qu'une épaisse fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. L'attaque a détruit une partie du toit ainsi que les étages supérieurs du bâtiment. D'importants moyens de secours ont été déployés pour évacuer les habitants, traiter les blessés et sécuriser le périmètre. L'intervention a été compliquée par le risque de nouvelles frappes. Des vidéos tournées sur place montrent les secouristes interrompant leur travail dès que les sirènes d'alerte aérienne se déclenchaient. Les autorités précisent que ces alertes répétées ont contraint les équipes de secours et les civils à rejoindre les abris à plusieurs reprises. La frappe intervient alors que la Russie poursuit ses attaques contre les centres urbains et les infrastructures stratégiques ukrainiennes. Plus de quatre ans après le début du conflit à grande échelle, les bombardements restent fréquents, même si plusieurs experts observent un ralentissement de la progression russe sur le terrain. Selon ces analystes, l'utilisation massive des drones par les deux armées a profondément transformé les combats, créant un front largement figé malgré les moyens militaires supérieurs de Moscou.