USA : malgré 14 millions dépensés par Trump, le bassin du Washington Mall vire au vert

Le National Park Service a lancé le 16 juin une vaste opération de nettoyage autour du bassin réfléchissant. Des pompes, des équipements d'aspiration et plusieurs stations de traitement ont été déployés afin d'éliminer les dépôts accumulés sur l'eau et sur le fond récemment restauré. Sur les images, les agents apparaissaient en train d'évacuer de larges nappes verdâtres qui recouvraient une partie du bassin. Cette situation contraste avec les récents travaux de rénovation, soutenus par Donald Trump, qui avaient notamment permis de repeindre le fond dans une couleur que l'ancien président avait qualifiée de « bleu drapeau américain ». D'un montant supérieur à 14 millions de dollars selon les archives publiques, le projet n'a pas empêché le retour rapide des algues. Malgré cette dégradation visuelle, le site est resté très fréquenté par les touristes, nombreux à immortaliser le monument pendant que les opérations de nettoyage se poursuivaient.