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Afrique du Sud : "les immigrés ne sont pas des boucs émissaires", alerte Ramaphosa

Le président Cyril Ramaphosa lors d'une cérémonie de dépôt de gerbe au mémorial et musée Hector Pieterson, à Soweto, en Afrique du Sud, le 16 juin 2026   -  
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AP Photo/Themba Hadebe
By Ali Bamba

avec AFP

Afrique du Sud

Le président de l'Afrique du Sud a exhorté, mardi, ses concitoyens à ne pas rejeter la responsabilité des problèmes du pays sur les migrants. L'intervention de Cyril Ramaphosa fait suite aux récentes violences anti-immigrés. Le chef de l'État s'exprimait en marge des commémorations du soulèvement de Soweto de 1976, lequel a contribué à mettre fin à l'apartheid.

« En ce qui concerne certains de ceux qui font beaucoup de bruit autour de ces manifestations, il semble bien qu’il y ait une volonté de déstabiliser le pays, et notre message est clair : nous ne le permettrons pas. Nous ne laisserons pas les griefs et les préoccupations de notre peuple être détournés et exploités par ceux qui nourrissent des intentions malveillantes », a déclaré Cyril Ramaphosa, président sud-africain.

Le taux de chômage des jeunes s'élève à 42 %, contre 32 % pour l'ensemble de la population active, a déclaré le président. Les violences et les pillages de biens ont poussé de nombreux ressortissants africains à quitter l'Afrique du Sud.

« Il y a beaucoup de désinformations, beaucoup de désinformation visant à ternir l’image de l’Afrique du Sud. Nous avons expliqué en détail le défi que représente l’immigration dans notre pays, et de nombreux autres pays à travers le monde, y compris sur notre propre continent, sont confrontés à leurs propres défis en matière d’immigration. S’il y a bien une chose que les Sud-Africains ne sont pas, c'est xénophobes. Les Sud-Africains ne sont pas xénophobes et ils s’efforcent de répondre à leurs préoccupations », a ajouté Cyril Ramaphosa.

Selon l'agence nationale des statistiques, plus de trois millions d'étrangers vivent en Afrique du Sud, soit 5,1 % de la population.

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