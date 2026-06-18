L’accord entre l’Iran et les USA suscite autant d’espoir que de méfiance

À Téhéran, l’annonce de l’accord préliminaire conclu entre l’Iran et les États-Unis pour mettre fin à la guerre a suscité des réactions contrastées. Entre soulagement et scepticisme, de nombreux Iraniens peinent encore à croire à une normalisation durable des relations entre les deux pays.

Signé mercredi par le président américain Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian, l’accord prévoit une réduction du stock iranien d’uranium hautement enrichi en échange d’un allègement des sanctions américaines. Téhéran pourrait ainsi reprendre librement ses exportations pétrolières, une concession majeure de Washington.

Selon le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, qui a participé aux efforts de médiation, l’accord est entré en vigueur immédiatement après sa signature. Il ouvre une période de 60 jours de négociations destinées à aboutir à un règlement définitif sur l’avenir du programme nucléaire iranien et à une cessation permanente des hostilités.

Dans les rues de la capitale iranienne, certains habitants ont accueilli favorablement cette évolution. Pour eux, la fin des tensions représente un espoir de stabilité après des mois marqués par l’incertitude et les conséquences économiques du conflit.

D’autres restent toutefois profondément méfiants. Plusieurs habitants interrogés estiment que les précédents accords conclus entre Washington et Téhéran ont montré les limites de la confiance entre les deux pays et redoutent que les engagements pris ne soient pas respectés.

L’accord demeure par ailleurs entouré d’un certain flou. Les autorités américaines n’ont pas rendu publics l’ensemble de ses termes, malgré l’annonce de sa signature par Donald Trump et le vice-président JD Vance. Le document a finalement été signé officiellement mercredi lors d’une rencontre entre Donald Trump et le président français Emmanuel Macron à Versailles, un lieu chargé d’histoire diplomatique.

Alors que les négociations doivent se poursuivre dans les prochaines semaines, l’avenir de cet accord dépendra largement de la capacité des deux parties à transformer ce compromis initial en règlement durable.