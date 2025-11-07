Les familles pleurent plus de 188 morts aux Philippines après le passage du typhon Kalmaegi

Une veillée funèbre a réuni ce vendredi des familles endeuillées dans un gymnase de Cebu, au centre des Philippines, pour rendre hommage aux victimes du typhon Kalmaegi. Autour des cercueils, les proches tentaient de se soutenir et de mettre des mots sur ce qu’ils venaient de traverser. La Défense civile fait état d’au moins 188 morts et de plus d’une centaine de disparus, principalement dans les provinces de Cebu et de Negros, où des crues soudaines ont balayé des quartiers entiers. Parmi les survivants, Jimmy Abatayo a perdu sa femme et dix membres de sa famille. Il raconte avoir essayé de leur montrer comment échapper aux eaux, mais ils n’ont pas pu le suivre. Alors qu’un nouveau typhon pourrait frapper la côte ouest dans les jours à venir, le président Ferdinand Marcos Jr. a déclaré l’état d’urgence national.