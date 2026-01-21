Record du tourisme mondial en 2025 : le Maroc et la Tunisie très prisés

Le tourisme mondial a atteint un nouveau record en 2025. Quelque 1,52 milliard d’arrivées de touristes internationaux ont été enregistrées dans le monde par l’Organisation mondiale du tourisme OMT, soit une hausse de 4% par rapport à l’année précédente.

L'Afrique a connu une hausse de 8,0 % des arrivées en 2025, pour atteindre 81 millions, le Maroc et la Tunisie affichant des résultats particulièrement bons.

L'Europe, la région la plus populaire au monde, a enregistré 793 millions d'arrivées internationales en 2025, soit une augmentation de 4,0 % par rapport à l'année précédente et de 6,0 % par rapport à 2019, l'année précédant la pandémie qui a paralysé les voyages.

A contrario, les arrivées en Amérique du Nord ont chuté de 1,4 % pour atteindre 135,4 millions l'année dernière, l'organisme affirmant que cela était « en partie dû aux faibles résultats aux États-Unis ». Une faiblesse qui intervient alors que le président américain Donald Trump a adopté des positions en matière de politique étrangère, telle que les restrictions d'entrée sur le territoire américain dans le cadre d'une répression généralisée de l'immigration.

Les arrivées internationales ont augmenté de 6,0 % en Asie et dans le Pacifique pour atteindre 331 millions en 2025, soit environ 91 % des niveaux d'avant la pandémie. La hausse des arrivées a été en partie alimentée par l'augmentation de la capacité aérienne internationale, la facilitation des visas dans de nombreux pays et la demande « robuste » des principaux marchés touristiques.