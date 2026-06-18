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Sénégal : Ousmane Sonko confirmé à la tête de l'Assemblée

Une députée vote pour élire Ousmane Sonko à la présidence de l'Assemblée nationale à Dakar, au Sénégal, le mardi 26 mai 2026.   -  
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By Africanews

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Ousmane Sonko conserve la présidence de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel sénégalais a rejeté le recours déposé par l’opposition contre son retour au Parlement, estimant ne pas être compétent pour examiner cette affaire. Une décision sans appel.

Limogé de son poste de Premier ministre à la fin du mois de mai par le président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko avait aussitôt retrouvé son siège de député avant d’être élu à la tête de l’Assemblée nationale.

Cette décision judiciaire conforte sa position au sommet du pouvoir législatif et renforce son influence sur la scène politique sénégalaise.

Autrefois alliés, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko affichent désormais de profondes divergences, notamment sur les choix économiques et la gestion des finances publiques, ouvrant une nouvelle séquence politique au Sénégal.

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