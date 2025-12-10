Nouvel afflux de familles déplacées au Cambodge près de la Thaïlande

À Siem Reap, des habitants ont trouvé refuge sous des tentes après les frappes aériennes thaïlandaises du week-end, suivies de tirs de roquettes et de drones cambodgiens. Chacun attend de savoir quand rentrer, tout en s’inquiétant pour les proches restés derrière. Le regain de combats a poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir les villages frontaliers des deux pays. Leur histoire commune de tensions rend la zone fragile, d’autant que certains territoires disputés abritent des temples anciens que Bangkok et Phnom Penh considèrent comme essentiels à leur héritage.