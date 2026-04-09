Eswatini : le calvaire d'un Cambodgien expulsé des USA

Expulsé des États-Unis vers l’Eswatini, dans le cadre d’un programme de l’administration Trump, Pheap Rom est de retour au dans son pays? le Cambodge.

Ce réfugié cambodgien installé depuis 1985 aux États-Unis et ancien détenu, a passé au moins deux mois derrière les barreaux en Eswatini. Il faisait partie d’une vingtaine d’hommes envoyés vers ce pays d’Afrique australe.

''Je ne comprenais pas pourquoi j’étais expulsé vers l’Afrique. Je me disais : “Vous savez, je n’ai même aucun lien avec l’Afrique.” Pourquoi est-ce que je suis expulsé vers l’Afrique ? Je ne comprenais pas à ce moment-là. J’ai donc demandé un entretien équitable avec l’ICE. J’ai dit : “Je refuse de monter dans l’avion et je voudrais demander un entretien équitable pour contester cette décision, parce que j’ai peur d’aller en Afrique, car je n’y suis jamais allé.” Ils ont dit non’’, raconte le cambodgien.

Rom a purgé une peine de 15 ans de prison aux États-Unis après avoir plaidé coupable de tentative de meurtre. Mais à Mbabane, il était toujours considéré comme un criminel.

''Les deux premiers mois, ça a été dur. Euh, parce que, vous savez, ils nous regardaient encore comme si on était des criminels à cause de l’image que l’administration donnait de nous. Oh, ces types sont ceci, ces types sont cela, ce sont des criminels odieux aux États-Unis. Mais ce qu’ils ne leur disaient pas, c’est que ces types, oui, ils ont commis des crimes, ils ont été condamnés, mais ils ont purgé leur peine. Ils ne lui ont pas dit ça. Du coup, les gens d’Eswatini nous regardaient comme si on était toujours, vous savez, des criminels.''; se souvient-il.

La dernière monarchie d'Afrique a accepté d’accueillir jusqu’à 160 personnes expulsées des États-Unis en échange d’environ 5,1 millions de dollars.