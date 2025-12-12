Afflux de familles déplacées au camp de Chong Kal, sur fond de conflit Cambodge-Thaïlande

Le Cambodge enregistre des arrivées rapides au nouveau camp de déplacés de Chong Kal, dans la province d’Oddar Meanchey, où des familles fuient les derniers affrontements le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Ce site a été mis en place dans le cadre de la réponse d’urgence du gouvernement et continue d’accueillir des personnes transférées depuis des centres d’accueil sécurisés ouverts plus près de la ligne de front. Des rapports indiquent que Chong Kal fait partie de plus d’une centaine de sites d’évacuation créés ces dernières semaines. Un grand camp de la même opération accueille déjà plusieurs milliers de personnes, et les chiffres ne cessent d’augmenter. Les conditions à Chong Kal sont précaires. La nourriture, l’eau potable et les abris de base demeurent limités. Les équipes sur le terrain s’efforcent d’améliorer les latrines, la gestion des déchets et les services de santé, mais le rythme des déplacements rend la tâche difficile. De nombreux résidents disent craindre de rentrer chez eux tant que les bombardements se poursuivent et que le cessez-le-feu paraît incertain.