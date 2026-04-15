À Annaba, le pape Léon XIV salue la petite communauté catholique d’Algérie et saint Augustin

L’Algérie a accueilli le pape Léon XIV à Annaba, dans le nord-est du pays, mardi 14 avril 2026. Le souverain pontife y a rendu hommage à saint Augustin et célébré une messe dans la basilique dominant la Méditerranée. Dans l’ancienne cité romaine d’Hippone, il avait auparavant visité une maison de retraite tenue par les Petites Sœurs des Pauvres, mettant en avant les enjeux du vieillissement, de la solidarité et de la dignité, avant de s’adresser à quelques centaines de fidèles. S’exprimant en français, il a appelé à vivre la foi à travers des « gestes simples » et le dialogue quotidien, saluant la résilience d’une communauté qui compte moins de 10 000 catholiques dans un pays de 47 millions d’habitants. Son homélie a porté sur la mémoire, l’identité et l’espérance, invitant les fidèles à rester enracinés malgré leur faible présence. La visite s’est déroulée malgré deux attentats suicides signalés la veille à Blida, à une quarantaine de kilomètres d’Alger. Le pape a remercié les autorités pour le dispositif de sécurité, qualifiant ce déplacement de « don particulier ». Pour plusieurs observateurs, cette étape illustre le rôle d’une Église discrète en Algérie, centrée sur le service plutôt que sur l’influence. Cette halte s’inscrit dans une tournée africaine de onze jours, qui se poursuivra au Cameroun avant de se prolonger en Angola et en Guinée équatoriale, reflet de l’attention croissante du Vatican pour l’Afrique.