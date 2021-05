LDC : sérieux test pour Al-Ahly face à Mamelodi Sundowns

Match au sommet ce samedi à 19 heures au Caire à l'occasion des quarts de finale aller de la Ligue des Champions Africaine. Le tenant du titre Al-Alhy reçoit les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

C'est un match particulier pour l'entraîneur du club égyptien, Pitso Mosimane. Le coach sud-africain de 56 ans, qui effectue sa première saison aux commandes du club cairote, retrouve sur sa route une équipe où il a évolué deux saisons au poste de milieu de terrain en 1985 et 1987 et surtout qu'il a façonné pendant huit ans avant de s'engager à Al-Ahly en septembre 2020.

" J'ai bâti cette équipe pour la Ligue des champions. J'ai fait en sorte que l'équipe de Mamelodi Sundowns puisse représenter de belle manière l'Afrique du Sud pour les quatre prochaines années", a expliqué Pitso Mosimane en conférence de presse en prenant le temps de peser chacun de ses mots.

Remake de 2020

Les deux formations s'étaient déjà affrontées l'an passé en quarts de finale et le futur vainqueur de l'épreuve avait fait la différence dès le match aller en l'emportant 2-0 avant de se contenter d'un nul 1-1 au retour. Le gardien de but et capitaine emblématique, Mohamed El Shenawy, souhaite que son équipe procède de la même manière ce samedi :

"On s'attend à un match difficile mais on est préparé pour ça .Nous voulons garder le trophée et remporter la compétition une dixième fois. C'est notre objectif principal. On a deux matchs pour assurer notre qualification mais nous voulons faire la différence si possible dès ce samedi."

Mamelodi Sundowns FC a quand même des arguments à faire valoir. Le club sud-africain a fait quasiment un parcours sans faute dans le groupe B, ne concédant qu'une seule défaite lors de la dernière journée face au club algérois du CR Belouizdad.

L'équipe de Manqoba Mngqithi s'avance sans pression mais avec une réelle ambition de faire chuter le champion en titre : " nous ne venons pas ici pour garder le ballon ou chercher le match nul. On vient pour gagner le match et si l'on doit se contenter du nul, il faudra marquer au moins une fois à l'extérieur", promet l'ancien adjoint qui a succédé à Pitso Mosimane.

Le WAC prend une option

Les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine ont débuté vendredi soir par un match nul entre le MC Alger et le Wydad Casablanca (1-1).

Les Marocains ont ouvert le score à la 66e minute sur un penalty généreux transformé par Yahya Jabrane (0-1). Mais, contre le cours du jeu, , le MC Alger a arraché l’égalisation à la 83e minute sur une tête de Miloud Rebiai (1-1).

Ce samedi, le second représentant algérien, le CR Belouizdad reçoit le club de l'Esperance Tunis alors que les Sud-Africains de Kaizer Chiefs sont opposés au champion de Tanzanie, Simba SC.