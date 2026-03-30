Nigéria : hausse du carburant malgré la raffinerie Dangote

Le Nigeria est confronté à une forte hausse des prix des carburants, malgré la mise en service de la raffinerie Dangote, la plus grande d'Afrique.

Les prix ont bondi d'environ 65 %, ce qui représente la plus forte hausse parmi les principales économies africaines. La raffinerie devait permettre de réduire les importations et de stabiliser les coûts, mais le Nigeria reste fortement dépendant du pétrole brut étranger. Une grande partie de sa propre production pétrolière est affectée au remboursement de dettes contractées auprès de prêteurs internationaux et de sociétés énergétiques, ce qui limite l'offre locale.

La situation a été aggravée par le conflit qui sévit actuellement au Moyen-Orient, lequel a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et fait grimper le prix du pétrole au-delà des 100 dollars le baril.

Pour les Nigérians, les conséquences sont immédiates et graves. Les frais de transport ont augmenté, les prix des denrées alimentaires ont parfois doublé, et les entreprises sont confrontées à une hausse de leurs frais d'exploitation. L'approvisionnement en électricité étant aléatoire dans tout le pays, de nombreux foyers et entreprises dépendent de générateurs à essence, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux hausses de prix.

Le gouvernement a choisi de ne pas rétablir les subventions sur les carburants, préférant se concentrer sur des réformes du marché à long terme et sur des mesures d'allègement limitées à court terme.