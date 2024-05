"Water and Garri" : les débuts d'actrice de la chanteuse Tiwa Savage

La chanteuse nigériane Tiwa Savage montre une nouvelle facette de son talent avec un rôle d’actrice dans le film "Water and Garri".

Il s’agit d**’un baptême d’acting pour l’interprète ainsi que pour le pour le réalisateur, Meji Alabi, qui travaillait sur son premier projet.**

"Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Nous nous disions cela tout à l'heure, moi et Meji, qui est réalisateur, car c'est aussi sa première fois. Je dirais donc que nous avons un peu improvisé, mais ça s'est bien passé. Le résultat est vraiment bien. Et je pense que parce que c'était une première pour nous deux, nous nous sommes aidés mutuellement et nous nous sommes soutenus l'un l'autre." a confié Tiwa Savage.

La chanteuse, qui a collaboré avec des artistes tels que Sam Smith, Chris Martin de Coldplay et Nas, interprète le rôle d'Aisha dans cette production Prime Video.

L’interprète de Koroba est également productrice exécutive du long métrage pour lequel elle a écrit et produit la bande originale.

"Au départ, c'était l'inverse. C'était censé être un projet visuel pour la musique. Lorsque nous avons commencé à filmer, je n'aimais aucune des musiques que j'avais déjà faites, parce que j'ai l'impression que la musique vit dans l'instant et que nous sommes deux ans plus tard. J'ai donc décidé de tout laisser tomber, de partir pendant une semaine et de créer une toute nouvelle bande originale. Et c'est ce que j'ai fait, parce que maintenant j'étais plus dans le film et je sentais que je pouvais faire quelque chose de plus fort en tant que bande originale." a révélé l'artiste.

"Water and Garri" fait partie de l'initiative Prime Video's authentic African series and films, qui vise à faire connaître les films de la région à un public plus large.

"C'est un drame. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Aisha, que j'interprète, et c'est une histoire d'amour et de trahison, vous savez, elle a quitté son quartier pour poursuivre ses rêves de styliste de mode et évidemment quand elle est revenue à la maison, beaucoup de choses ont changé. Et c'est là que le drame commence" a-t-elle ajouté.

Le film sera diffusé en avant-première sur Prime Video à partir du 10 mai.