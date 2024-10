Maroc : Macron en visite de 3 jours pour rencontrer le roi Mohamed VI

Le président français Emmanuel Macron arrive lundi au Maroc, où il devrait rencontrer les dirigeants du royaume nord-africain et discuter de partenariats concernant le commerce, le changement climatique et l'immigration.

Au cours de sa visite de trois jours à Rabat, M. Macron devrait rencontrer le roi Mohammed VI et le Premier ministre Aziz Akhannouch et s'adresser au Parlement marocain.

Ce voyage intervient quelques mois après que M. Macron a modifié la position publique de longue date de la France et soutenu le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental contesté. Cette décision a rapproché le pays du Maroc et l'a éloigné de l'Algérie, qui accueille des camps de réfugiés gouvernés par le Front Polisario indépendantiste et qui a longtemps fait pression pour un référendum organisé par l'ONU afin de résoudre le conflit.

Dans les jours qui ont précédé la visite, des publications marocaines ont salué les "chaleureuses retrouvailles" et la "nouvelle lune de miel" entre les deux pays, tandis que des drapeaux français étaient accrochés dans tout Rabat.

La France et le Maroc sont historiquement partenaires sur des questions allant de la lutte contre le terrorisme au Sahara occidental. Le Maroc est la première destination des investissements français en Afrique et la France est le premier partenaire commercial du Maroc. Le Maroc importe des céréales françaises, des armes et des infrastructures d'énergie renouvelable telles que des turbines. La France importe des marchandises du Maroc, notamment des tomates, des voitures et des pièces d'avion.

Les Marocains font partie des plus importantes communautés d'origine étrangère en France, où les immigrés nord-africains constituent un groupe politique important et un point central des débats sur le rôle de l'islam et de l'immigration dans la société française.

Ces derniers mois, le nouveau ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, a insisté pour que le pays adopte une approche stricte en matière d'immigration et cherche à conclure des accords avec des pays comme le Maroc afin de mieux empêcher les candidats à l'immigration de traverser l'Europe.

Lors de la dernière visite de M. Macron au Maroc, il a inauguré avec le roi Mohammed VI Al Boraq, la première ligne ferroviaire à grande vitesse d'Afrique, rendue possible grâce à un financement français et à des trains fabriqués par l'entreprise française Alstrom.

Malgré des liens étroits, les relations ont parfois été fragiles entre la France et le Maroc, qui a été un protectorat français de 1912 à 1956. En 2021, le Maroc a suspendu ses relations consulaires après que la France a momentanément réduit le nombre de visas offerts aux Marocains pour protester contre le refus de ce pays de fournir les documents nécessaires à l'expulsion des personnes ayant émigré en France sans autorisation.

Les relations entre les deux pays se sont encore détériorées cette année-là, lorsqu'un rapport de 2021 a révélé que les services de sécurité marocains avaient utilisé un logiciel espion israélien pour infiltrer les appareils de militants et d'hommes politiques, y compris ceux de M. Macron. Le Maroc a nié ces allégations et a intenté des poursuites judiciaires.