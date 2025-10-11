Maroc : le Roi Mohamed VI appelle à la justice sociale et au développement local

Accompagné du Prince héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay Rachid, le Roi Mohamed VI a tenu un discours très attendu devant les membres du Parlement.

C'était à l'ouverture de la première session de la cinquième année de l'actuelle législature, à Rabat.

Le monarque a exhorté les députés à aborder cette dernière année législative avec "sérieux et responsabilité", soulignant la nécessité d'achever les programmes parlementaires et de faire avancer les projets nationaux en cours.

Une grande partie du discours a été consacrée à ce que le roi a appelé "le modèle de développement ascendant du Maroc", qui met l'accent sur l'équité territoriale, la justice sociale et la croissance inclusive.

Le Roi Mohamed VI a souligné que le développement national ne relève pas uniquement de la responsabilité du gouvernement.

Sans toutefois évoquer en aucun moment les récents remous sociaux dans son pays, le dirigeant a exhorté tous les acteurs à impliquer les citoyens, à les sensibiliser aux initiatives publiques et à protéger les droits et libertés individuels.

La rue réclame depuis deux semaines des réformes notamment dans la santé et l’éducation au Maroc. Mais, le collectif GenZ 212 a annoncé samedi la « suspension » de ses manifestations pour le week-end, quelques heures après un discours du roi Mohammed VI.