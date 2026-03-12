Eswatini : arrivée des 4 migrants africains expulsés des USA

Dans le sud de l’Afrique, quatre hommes expulsés des États-Unis sont arrivés au royaume d’Eswatini, dans le cadre d’un programme américain de renvoi de migrants vers des pays tiers.

Selon un avocat spécialisé en migration et des responsables pénitentiaires, les quatre hommes sont originaires de Somalie, de Tanzanie et du Soudan. Ils ont été transférés mercredi soir au centre correctionnel de haute sécurité de Matsapha, près de la capitale Mbabane.

Les autorités affirment que les détenus sont en bonne santé et actuellement pris en charge par les services sociaux et médicaux. Ils devraient rester en détention le temps d’organiser leur éventuel rapatriement vers leur pays d’origine.

Eswatini avait déjà accueilli quinze migrants expulsés des États-Unis l’an dernier, dans le cadre d’accords conclus avec plusieurs pays africains pour accepter des personnes en situation irrégulière sur le territoire américain.

Selon un document révélé par Human Rights Watch, le royaume aurait accepté d’accueillir jusqu’à 160 migrants en échange d’un soutien financier destiné à renforcer la gestion de ses frontières et de ses politiques migratoires.

Le pays, dernière monarchie absolue d’Afrique, a confirmé avoir reçu environ 5 millions de dollars de Washington dans le cadre de cet accord.

Mais ce programme reste très critiqué par des organisations de défense des droits humains. Des avocats et des organisations de la société civile ont saisi la justice, estimant que ces migrants pourraient être détenus indéfiniment et sans charges.

Les autorités d’Eswatini affirment de leur côté que ces placements sont temporaires, le temps de finaliser les procédures de retour vers les pays d’origine.