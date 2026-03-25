Eswatini : un Cambodgien expulsé des USA bientôt rapatrié

Un Cambodgien expulsé par les États-Unis vers le royaume africain d’Eswatini dans le cadre du programme de pays tiers de l’administration Trump a été libéré mercredi afin d’être rapatrié, après avoir passé cinq mois dans une prison de haute sécurité avec d’autres expulsés, a déclaré son avocat.

Pheap Rom a été expulsé vers ce pays d’Afrique australe en octobre et détenu au centre correctionnel de Matsapha. Il devait prendre un vol commercial vers Johannesburg, en Afrique du Sud, pour entamer son voyage de retour vers le Cambodge, a indiqué son avocat basé aux États-Unis, Tin Thanh Nguyen, à l’Associated Press.

Les États-Unis ont envoyé 19 migrants d’autres pays vers l’Eswatini en trois groupes depuis juillet. Pheap Rom est le deuxième à être rapatrié après qu’un homme jamaïcain a été renvoyé chez lui en septembre.

La ligne dure de Trump

Le président américain Donald Trump a adopté une position très ferme en matière d’immigration, et les États-Unis ont expulsé environ 300 migrants vers des pays avec lesquels ils n’ont aucun lien dans le cadre du programme de pays tiers, que des avocats ont critiqué comme étant illégal.

Les États-Unis ont conclu des accords avec au moins sept pays africains pour accueillir certains de ces migrants. Washington a versé 5,1 millions de dollars à l’Eswatini pour accueillir jusqu’à 160 expulsés, selon les détails de l’accord publiés par le département d’État américain. Bien que le gouvernement d’Eswatini ait précédemment affirmé que les migrants y étaient "en transit" en attendant de rentrer chez eux, l’accord permet de les y maintenir jusqu’à un an.

Rom a purgé une peine de 15 ans de prison aux États-Unis pour tentative de meurtre et a été libéré fin 2024, a précisé Nguyen, ajoutant dans un communiqué que Rom avait été détenu illégalement pendant cinq mois dans la prison d’Eswatini, puisqu’il ne faisait face à aucune accusation pénale dans ce pays africain.

"La libération de Rom prouve ce que nous soutenons depuis le début. Ces expulsions vers des pays tiers sont inutiles et illégales", a déclaré Nguyen.

Contestation des expulsions vers des pays tiers

Le département d’État américain et le département de la Sécurité intérieure ont défendu ces expulsions comme un moyen de renvoyer rapidement les personnes en situation irrégulière aux États-Unis. Beaucoup des expulsés envoyés à l’Eswatini avaient été condamnés pour des crimes graves et avaient purgé leur peine aux États-Unis.

Mais des avocats affirment que l’envoi de migrants vers des pays avec lesquels ils n’ont aucun lien est une tactique de l’administration visant à contourner les lois américaines sur l’immigration et à priver les expulsés de leurs droits. Ces expulsions ont fait l’objet de plusieurs recours judiciaires, tant aux États-Unis que dans certains pays de destination.

L’année dernière, la Cour suprême des États-Unis a autorisé l’administration Trump à poursuivre ces expulsions. Le mois dernier, un juge fédéral américain a estimé que cette politique était illégale car elle ne donnait pas aux migrants d’information sur leur destination ni la possibilité de contester leur expulsion. Une cour d’appel a levé cette décision ce mois-ci.

Ces expulsions ont également fait l’objet de deux recours judiciaires en Eswatini, un pays dirigé par un roi et l’une des dernières monarchies absolues au monde. Un avocat d’Eswatini représentant des expulsés détenus à la prison de Matsapha — où Rom était également détenu — affirme qu’on lui a refusé l’accès à ses clients et a intenté une action en justice contre le gouvernement.

Dans une autre affaire, des groupes de défense des droits contestent la légalité de la détention pendant plusieurs mois de ressortissants étrangers dans une prison d’Eswatini alors qu’ils ne sont accusés d’aucun crime dans ce pays.

Des accords africains sous surveillance

Les critiques ont également remis en question le choix de l’administration Trump de conclure des accords d’expulsion avec certains pays africains, moyennant paiement, notamment des États réputés pour leurs gouvernements répressifs et leurs antécédents douteux en matière de droits humains — comme l’Eswatini, le Soudan du Sud et la Guinée équatoriale.

Le roi Mswati III d’Eswatini est depuis longtemps accusé de réprimer les mouvements pro-démocratie, parfois violemment.

Les États-Unis ont envoyé plus de deux douzaines d’expulsés en Guinée équatoriale, un petit État autoritaire d’Afrique de l’Ouest dirigé par le même président depuis 1979 et dont le gouvernement est accusé d’être l’un des plus corrompus au monde.

Des démocrates américains ont également interrogé l’administration Trump au sujet d’un paiement de 7,5 millions de dollars effectué au gouvernement de la Guinée équatoriale.