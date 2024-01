Cameroun : démarrage timide de la campagne de vaccination antipaludique

C'est une campagne historique que le Cameroun a lancé, lundi, contre le paludisme. Le pays est désormais le premier au monde à appliquer la vaccination systématique des enfants, en dehors des essais cliniques, contre la maladie transmise par les moustiques.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il s'agit d'une étape cruciale dans la lutte contre le paludisme.

Le paludisme tue plus de 600 000 personnes chaque année à travers le monde, et 95 % de ces cas se situent en Afrique. Ils sont pour la plupart des enfants âgés de moins de 5 ans.

Plus de 300 000 doses du vaccin antipaludique RTS, S, du groupe pharmaceutique britannique GSK, le premier à avoir été validé et recommandé par l’OMS, ont été livrés au Cameroun le 21 novembre. Il a fallu deux mois pour organiser le début de cette campagne, durant laquelle l’injection antipaludique est proposée gratuitement, selon le gouvernement, et systématiquement à tous les enfants de moins de six mois, en même temps que les autres vaccins classiques.