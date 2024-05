Kenya : des bongos relâchés dans les montagnes

Les autorités kenyanes ont relâché deux antilopes en danger critique d'extinction dans leur habitat naturel autour du mont Kenya.

Avec moins de 100 bongos de montagne vivant à l'état sauvage, ce programme est crucial pour la survie de l'espèce.

Le programme est géré par le Mount Kenya Wildlife Conservancy, qui élève ces magnifiques créatures en captivité et les relâche ensuite dans leur habitat naturel.

Au total, 10 bongos ont été réintroduits ces derniers jours.

« Nous les avons donc réintroduits dans la forêt du mont Kenya qui, nous le savons, est une ancienne aire de répartition des bongos », explique le Dr Robert Aruho, responsable du programme sur les bongos de montagne.

« Les bongos vivaient là et aujourd'hui, nous avons été témoins d'une nouvelle occasion où ces animaux ont été renvoyés dans leur habitat sauvage, dans leur ancienne aire de répartition », ajoute-t-il.

Les bongos de montagne étaient autrefois communs au Kenya, en particulier dans la forêt du mont Kenya, mais ils sont aujourd'hui si peu nombreux qu'ils sont classés « en danger critique d'extinction » par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

« Le braconnage pour la viande de brousse, puis le commerce vivant pour ceux qui voulaient garder les bongos de montagne, et enfin la chasse pour les trophées, la peau et les cornes. C'est ce qui a fait chuter le nombre de bongos", explique Aruho.

« Alors que le bongo luttait encore, une épidémie de peste bovine s'est déclarée en 1980 ici au Kenya, tuant la plupart des ongulés et le bongo n'a pas été épargné. La population s'est alors effondrée à moins de 100 individus et son rétablissement à l'état sauvage a été très lent. C'est pourquoi la seule voie possible pour le rétablissement de l'espèce était d'élever le bongo de montagne et de le réintroduire à l'état sauvage", ajoute-t-il.

Selon Aruho, la survie du bongo de montagne dans son environnement naturel est cruciale pour l'équilibre de l'écosystème.

Il pense que la présence de cette « espèce phare » protégera à terme son habitat forestier.

Au Mt Kenya Wildlife Conservancy, les bongos sont « entraînés » à survivre dans la nature.

Au début, ils reçoivent jusqu'à 75 % de leur alimentation, puis 50 % et enfin 30 %, car ils apprennent à chercher leur nourriture par eux-mêmes.

Une fois relâchés dans la nature, ils devraient être capables de se débrouiller seuls et même de lutter contre les prédateurs.

L'association prévoit de relâcher 50 bongos de montagne d'ici à 2025.

Le sanctuaire des bongos de montagne de Mawingu est clôturé, mais il est prévu de retirer la clôture une fois qu'un certain nombre d'animaux auront été relâchés.