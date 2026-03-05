Des chercheurs alertent sur les niveaux des eaux côtières

D'après une étude publiée mercredi dans la revue Nature, la montée du niveau des mers pourrait mettre en danger un nombre considérable de personnes, dépassant ainsi les prévisions initiales des scientifiques et des responsables gouvernementaux.

Alors qu’ils ont examiné de nombreuses études et évaluations, les chercheurs estiment qu’environ 90 % d'entre elles sous-estimaient la hauteur de référence des eaux côtières de 30 centimètres en moyenne. Leur rapport pointe un décalage entre la façon dont l'altitude de la mer et celle des terres sont mesurées.

''Nous constatons que le niveau moyen mondial des mers côtières mesuré est supérieur de 20 à 30 centimètres à celui généralement admis. Et cette différence est indépendante de l'âge du modèle géoïde. Et si nous voyons ensuite que le décalage est encore plus important dans des régions comme l'Asie du Sud-Est et l'Indo-Pacifique, où nous observons des décalages pouvant atteindre plus d'un mètre.'', explique Katharina Seeger, auteure principale de l'étude, Université de Padoue.

Les chercheurs appellent donc les pouvoirs publics à la vigilance face aux évaluations qu’ils qualifient d’erronées. Leur utilisation entraînerait des problèmes dans la planification et le financement des mesures à prendre pour faire face aux effets du réchauffement climatique.

'' Pour les décideurs politiques et les gouvernements qui tentent de gérer les côtes vulnérables à travers le monde, en particulier dans ces zones sensibles où nous observons les plus grands écarts, notre étude est en quelque sorte un appel à l'action afin de s'assurer que les plans qu'ils ont actuellement sont basés sur des évaluations fiables.'', a déclaré Philip Minderhoud, coauteur de l'étude, Université et centre de recherche de Wageningen.

Selon le document, l'ajustement à une hauteur de référence plus précise pour les côtes signifie que si le niveau de la mer augmente d'un peu plus d'un mètre, les eaux pourraient inonder jusqu'à 37 % de terres supplémentaires et menacer 77 à 132 millions de personnes en plus.