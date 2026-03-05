Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Burundi : liberté provisoire pour la journaliste Sandra Muhoza

Burundi : liberté provisoire pour la journaliste Sandra Muhoza
Un soldat d'une unité spéciale dans le quartier de Musaga à Bujumbura, au Burundi, le lundi 18 mai 2015.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Burundi

Détenue depuis avril 2024 et condamnée à quatre ans de prison en janvier, la journaliste burundaise Sandra Muhoza a bénéficié d’une libération conditionnelle mercredi selon sa défense.

Elle avait été jugée en décembre par le tribunal de de Ngozi, dans le nord du Burundi pour ‘’ atteinte à l'intégrité territoriale de la nation et incitation à la haine raciale’’. Il lui était reproché d’avoir partagé dans un groupe WhatsApp privé des informations sur une distribution présumée d'armes par le gouvernement, selon l'organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF).

Sandra Muhoza qui travaille pour le site d'information en ligne La Nova Burundi souffrirait depuis d’une hernie discale selon un approche. Elle était apparue fatiguée lors de son procès fin 2025.

Le Burundi occupe la 125e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.