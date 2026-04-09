Iran : Téhéran entre deuil et tensions 40 jours après la mort de Khamenei

Des milliers d’Iraniens se sont rassemblés à Téhéran pour marquer le 40e jour de deuil de l’ancien Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, tué au début de la guerre en Iran.

Vêtus de noir, les participants ont défilé depuis la place Jomhouri Eslami jusqu’au centre de la capitale, dans une atmosphère mêlant recueillement et mobilisation. Des cérémonies similaires ont été organisées dans plusieurs villes du pays, retransmises par la télévision d’État.

Depuis sa disparition, son fils, Mojtaba Khamenei, a pris la tête du pays, dans un contexte régional toujours tendu.

Dans les rues de Téhéran, de nombreux participants ont exprimé leur détermination face aux États-Unis et à leurs alliés, affirmant leur soutien au nouveau guide.

Certains ont également insisté sur l’unité des pays de la région, évoquant une solidarité entre l’Iran, le Liban, l’Irak et le Yémen.

Mais les rassemblements ont aussi révélé une opposition ferme à toute idée de cessez-le-feu ou de négociations. Plusieurs participants ont appelé à poursuivre le combat, illustrant la radicalité d’une partie de l’opinion publique.

Ces commémorations, au-delà de l’hommage, prennent ainsi une dimension politique forte.

Elles témoignent d’un pays à la fois en deuil et mobilisé, dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient.