Sierra Leone : musulmans et chrétiens unis par le jeûne

La mosquée Tawheed wa Sunnah, située près de Hanga Road, dans la ville de Kenema - Sierra Leone.  
Eric Kawa/Africanews
By Rédaction Africanews

and Eric Kawa

Sierra Leone

Cette année, le Ramadan et le Carême ont débuté le 18 février en Sierra Leone, une occurrence rare qui illustre la tolérance religieuse du pays. Certaines familles vivent ces deux traditions simultanément, partageant valeurs spirituelles et moments de solidarité.

Saidu Saccoh Kargbo, chrétien, raconte : « J’ai des amis musulmans qui m’apportent du porridge pour l’iftar, même si je ne jeûne pas. Et à Noël, ma femme cuisine et partage avec nos voisins. » Sa petite-fille, Isatu Kamara, observe le Ramadan et reçoit le soutien de sa famille : « Mes grands-parents chrétiens m’ont donné de l’argent pour acheter des provisions, et notre centre islamique m’a également aidée. J’aide ma grand-mère à préparer la nourriture pour l’iftar. »

Le Ramadan est un mois de jeûne pour les musulmans, tandis que le Carême correspond à quarante jours de sacrifice pour les chrétiens. Dans les deux cas, ces périodes sont consacrées à la réflexion et à l’abnégation.

Le révérend Thomas Aloma Gogra, curé de la paroisse Holy Cross à Kissy, explique : « Célébrer ces mois sacrés ensemble renforce nos liens. »

Sheikh Salieu Sillah, imam en chef de la mosquée Masjid Rahman III à Lumley, ajoute : « Il n’y a aucun conflit entre nos religions. Chrétiens et musulmans coexistent pacifiquement dans la même communauté. »

Selon les statistiques de 2020, 77 % des Sierra-Léonais sont musulmans, 22 % chrétiens et 2 % pratiquent l’animisme ou d’autres religions traditionnelles.

