Guerre au Moyen-Orient : l'Iran affirme avoir abattu un avion de combat américain

Les États-Unis ont déclaré dimanche avoir secouru un militaire porté disparu derrière les lignes ennemies depuis que l’Iran a abattu un avion de chasse, alors que le président Donald Trump intensifiait la pression sur Téhéran en menaçant à nouveau de rouvrir le détroit d’Ormuz.

La télévision d’État iranienne a diffusé une vidéo montrant ce qu’elle prétend être des débris d’un avion américain qu’elle aurait abattu, ainsi qu’une photo d’une épaisse fumée noire s’élevant dans les airs.

Elle a déclaré avoir abattu un avion de transport américain et deux hélicoptères qui faisaient partie de l’opération de sauvetage.

Cependant, un responsable des services de renseignement régionaux informé de la mission a déclaré à l’Associated Press que l’armée américaine avait fait exploser deux avions de transport en raison d’un dysfonctionnement technique, ce qui l’avait contrainte à faire appel à des appareils supplémentaires pour mener à bien le sauvetage.

Ce responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour évoquer cette mission secrète.

Plus tôt, Trump avait écrit dans un message sur les réseaux sociaux que le pilote secouru était blessé mais « s'en sortira très bien », ajoutant que le sauvetage avait mobilisé « des dizaines d'avions » et que les États-Unis avaient surveillé sa position avant son sauvetage.

« Ce courageux guerrier se trouvait derrière les lignes ennemies dans les montagnes traîtresses d'Iran, traqué par nos ennemis, qui se rapprochaient de plus en plus d'heure en heure », a écrit Trump.

L'extraction de l'aviateur a fait suite à une opération américaine de recherche et de sauvetage effrénée après le crash, vendredi, du F-15E Strike Eagle, alors que l'Iran avait également promis une récompense à quiconque livrerait un « pilote ennemi ».

Un deuxième membre d’équipage avait été secouru plus tôt.

Cet avion de chasse était le premier appareil américain à s’écraser sur le territoire iranien depuis le début de la guerre, qui en est désormais à sa sixième semaine.

Trump a déclaré la semaine dernière que les États-Unis avaient « décimé » l’Iran et qu’ils mettraient fin à la guerre « très rapidement ».

Deux jours plus tard, l'Iran a abattu deux avions militaires américains, démontrant ainsi les dangers persistants de la campagne de bombardements et la capacité d'une armée iranienne affaiblie à continuer de riposter.

L'autre avion abattu était un avion d'attaque américain de type A-10.

Ni le sort de l'équipage ni le lieu exact du crash n'étaient immédiatement connus.