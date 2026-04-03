Ouganda : arrivée de 12 migrants expulsés des USA

Douze personnes expulsées des États-Unis sont arrivées en Ouganda jeudi, a indiqué l'Association du barreau ougandais, s'agissant des premières arrivées connues depuis la signature d'un accord bilatéral entre l'Ouganda et les États-Unis autorisant ces transferts.

Les personnes expulsées ont été "pour ainsi dire abandonnées en Ouganda à l'issue d'un processus indigne, pénible et déshumanisant", a déclaré l'Association du barreau dans un communiqué, précisant qu'elles étaient arrivées à bord d'un vol charter privé.

Ces expulsions s’inscrivent dans le cadre de la répression menée par le président américain Donald Trump contre l’immigration, alors qu’il cherche à dissuader les migrants d’entrer illégalement aux États-Unis et à expulser ceux qui l’ont déjà fait, en particulier ceux qui ont un casier judiciaire et ceux qui ne peuvent pas être facilement renvoyés dans leur pays d’origine.

Le Département d’État américain et le Département de la Sécurité intérieure ont défendu les expulsions vers des pays tiers comme un moyen de renvoyer rapidement les personnes se trouvant illégalement aux États-Unis. Ces expulsions ont fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires, tant aux États-Unis que dans certains pays vers lesquels les migrants sont envoyés.

Elles sont controversées en partie parce que les migrants indésirables peuvent être envoyés dans des pays avec lesquels ils n'ont aucun lien culturel. En août, par exemple, les autorités américaines ont brièvement envisagé d'envoyer Kilmar Abrego Garcia, personnage très médiatisé au cœur d'un litige migratoire en cours, en Ouganda.

Les États-Unis ont conclu des accords avec au moins sept pays africains pour qu’ils accueillent certains migrants. Ces pays vont du Ghana, en Afrique de l’Ouest, à l’Eswatini, en Afrique australe, auquel les États-Unis ont versé 5,1 millions de dollars pour accueillir jusqu’à 160 personnes expulsées, selon les détails de l’accord rendus publics par le Département d’État américain.

On ignore si les autorités ougandaises ont reçu une rémunération similaire.

L'ordre des avocats a dénoncé le fait que les personnes expulsées étaient à la merci d'"intérêts privés non identifiés des deux côtés de l'Atlantique", ajoutant qu'il cherchait à obtenir une réparation juridique pour mettre fin à ce qu'il a qualifié d_'"illégalité internationale"_.

Aucun détail n'a été fourni sur l'identité des personnes expulsées, ni sur leurs pays d'origine.

Okello Oryem, ministre d'État ougandais chargé des affaires étrangères, a déclaré qu'il était en déplacement et qu'il n'était pas au courant de ces arrivées. Une porte-parole de l’ambassade des États-Unis à Kampala, la capitale ougandaise, n’a pas répondu aux questions concernant le sort des personnes expulsées.

M. Oryem avait déclaré à l’Associated Press le mois dernier que l’Ouganda s’attendait à recevoir des "avions entiers" de personnes expulsées des États-Unis. Il avait précisé que l’accord avec les États-Unis avait été signé dans un esprit panafricain et par souci humanitaire pour les Africains indésirables en terre étrangère.

Les autorités ougandaises avaient précédemment déclaré que leur accord avec les États-Unis portait sur l'accueil de personnes expulsées d'origine africaine n'ayant pas de casier judiciaire.