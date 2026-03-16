Congo : une présidentielle source de conflit générationnel [Africanews Today]

C’est l’heure du dépouillement au Congo Brazzaville, au lendemain de la présidentielle où Denis Sassou-Nguesso brigue un cinquième mandat après 40 de pouvoir. Cette candidature du président sortant divise les générations. Les uns pour le changement et les autres pour la continuité.

Face à la flambée des prix du carburant en Ethiopie, le Premier ministre prône un usage mesuré dans un contexte international tendu. Évoquant la guerre au Moyen-Orient et l’impact des tensions internationales, Abby Hamed préconise plutôt un changement de comportement.

Pour échapper à l’oppression et à un passé qui la hante, Shewit a fui l’Erythrée au risque de sa vie et prend seule la route de l’Europe. L’histoire de la jeune fille de 13 est racontée dans un documentaire intitulé Freedom–Le destin de Shewit. C’est une réalisation d'Anne-Frédérique Widmann qui était au cœur du dernier Festival du Film et des Droits Humains de Genève en Suisse.

Des projets présumés de construction d'une base militaire Israélienne au Somaliland ont fortement irrité les autorités de la Somalie qui revendique ce territoire sécessionniste. Dans une déclaration officielle, Mogadiscio se dit opposée à cette initiative de Tel-Aviv. Une tension diplomatique persiste depuis qu’Israël a reconnu officiellement l’indépendance Somaliland.

Agenda

Le président nigérien Bola Tinubu est attendu à Londres pour une visite d'État du 18 au 19 mars. Ce voyage officiel est le premier du genre d'un représentant de la nation la plus peuplée d'Afrique chez son ancienne puissance coloniale en près de 40 ans.

Les Musulmans s’apprêtent à célébrer la fête de l’Aïd El Fitr entre les 19 et 20 mars. Ces festivités marquent la fin du Ramadan 2026 - soit l'année 1447 du calendrier de l'Hégire.

Le 21 mars, c'est la Journée internationale des forêts, telle que proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2012. L'occasion de célébrer la diversité des forêts et de sensibiliser le public à leur rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et le soutien aux moyens de subsistance des communautés.

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