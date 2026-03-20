Jérusalem : fermeture inédite d’Al-Aqsa pour l’Aïd, les fidèles prient dans la rue

Des centaines de fidèles musulmans se sont rassemblés vendredi 20 mars à l’extérieur des remparts de la Vieille Ville de Jérusalem pour célébrer l’Aïd el-Fitr, après s’être vu refuser l’accès au complexe de la mosquée Al-Aqsa par les autorités israéliennes. Alors que la foule cherchait un lieu pour accomplir la prière de l’aube, la police israélienne a tiré des gaz lacrymogènes, contraignant de nombreux fidèles à prier dans les rues avoisinantes. Les autorités ont justifié ces restrictions par des impératifs de sécurité liés au conflit régional déclenché le 28 février. Pour la première fois depuis des décennies pendant l’Aïd, l’ensemble des principaux lieux saints de la Vieille Ville, dont Al-Aqsa, a été fermé. Début mars, l’Administration civile israélienne avait confirmé le maintien de ces limitations. Habituellement marquée par de grandes prières collectives, la fête s’est déroulée dans une atmosphère plus discrète, sous le poids des tensions à Jérusalem.