Guerre en Iran : les marchés de Nowrouz bondés à Téhéran malgré le conflit

À Téhéran, la vie reprend prudemment ce 20 mars 2026, jour de Nowruz, malgré les frappes américano-israéliennes qui perturbent le quotidien depuis le 28 février. Les marchés ont rouvert, notamment à Tajrish, où les habitants achètent fleurs, graines germées et poissons rouges pour les tables de Haft-Sin. La circulation s’intensifie, même si certains quartiers restent plus calmes. Le métro reste gratuit et sert d’abri, tandis que pharmacies et commerces alimentaires continuent de fonctionner. Internet demeure restreint et les signaux GPS instables. Cette reprise intervient pour le Nouvel An perse, célébré aujourd’hui même en temps de guerre. Depuis le début du conflit, plus de 1 300 personnes ont été tuées et de nombreux habitants ont quitté la capitale.