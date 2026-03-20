Royaume-Uni: la diaspora iranienne de Londres fête le printemps malgré la guerre

Dans des quartiers comme Finchley, commerçants et familles préparaient les tables traditionnelles du Haft-Sin à l’approche de l’équinoxe de printemps. Souvent surnommé « Little Tehran », ce secteur illustre le dynamisme de la diaspora iranienne à Londres, avec Ballards Lane bordée d’épiceries, de boulangeries et de restaurants persans, où enseignes en farsi et parfum de naan évoquent un air de chez soi. Malgré l’inquiétude liée aux grèves et aux perturbations des communications à Téhéran, certains habitants jugent ces célébrations indispensables. Cette fête, vieille de plus de 3 000 ans, marque habituellement le début du printemps par des voyages et de grands rassemblements, mais à Londres, festivals et concerts se déroulent cette année dans une ambiance plus feutrée. Partout en Europe et au-delà, les Iraniens adaptent leurs traditions tout en suivant une situation en Iran qui aurait fait plus de 1 300 morts depuis fin février.