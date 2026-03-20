Colombie : pluies torrentielles causent des inondations à Facatativá, 1 000 sinistrés

C'est vers 4 heures du matin, le 19 mars, que plusieurs rivières et ruisseaux, dont le Río Botello, sont sortis de leur lit, inondant des quartiers de Facatativá comme Los Manzanos et La Selva. Des habitants ont signalé des hauteurs d'eau dépassant un mètre à l'intérieur des habitations. Au total, au moins 14 incidents ont été recensés dans le département de Cundinamarca, selon le gouverneur Jorge Emilio Rey. Les services de secours, dont les pompiers, la police et la Croix-Rouge, ont mobilisé des pompes et mené des opérations d'évacuation tout au long de la journée. Plus de 1 000 personnes ont été relogées dans des abris temporaires, où de la nourriture et des produits de première nécessité ont été distribués. Selon l’Institut colombien d’hydrologie, de météorologie et des études environnementales, de nouvelles précipitations sont attendues, avec un risque accru de glissements de terrain dans les régions andines fragilisées.