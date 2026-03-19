La télévision iranienne montre un homme sauvé des décombres au Sud-Khorasan

La télévision d’État iranienne a diffusé jeudi 19 mars des images montrant des équipes du Croissant-Rouge portant secours à un homme blessé, extrait des ruines d’immeubles effondrés dans le Khorassan du Sud, après une frappe américano-israélienne présumée. D’après SNN.ir, des engins ont dégagé les décombres dans des quartiers résidentiels tandis que les secours poursuivaient leurs recherches. Un responsable local a confirmé la découverte des corps d’une jeune fille et de plusieurs femmes. Ces images ont été diffusées au lendemain de la mort du ministre du Renseignement Esmail Khatib dans une frappe israélienne, dans le cadre d’une série d’éliminations ciblées visant aussi Ali Larijani et Gholamreza Soleimani. Le bilan dépasse désormais 1 300 morts depuis fin février. Les opérations de secours se poursuivent, sur fond de destructions massives et de tensions accrues après des tirs de missiles sur Tel-Aviv et des funérailles de masse.