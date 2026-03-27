RDC : l'ONU s'inquiète de l'extension du conflit au-delà du Nord et du Sud-Kivu

Vivian van de Perre, représentante spéciale adjointe de la mission de stabilisation de l’ONU en République démocratique du Congo a déclaré jeudi au Conseil de sécurité que le conflit s’étendait au-delà du Nord et du Sud-Kivu vers la province de Tshopo, située loin de l’épicentre du conflit.

La situation sécuritaire au Sud-Kivu est restée tendue malgré le retrait de l’AFC/M23 d’Uvira en janvier, toutefois Vivan van de Perre indique que « la reprise des hostilités a entraîné une extension et un déplacement des lignes de front ».

« Les récentes hostilités entre le gouvernement et l’AFC/M23 ont également été marquées par un recours croissant aux drones offensifs, ainsi que par le brouillage et la falsification continus des signaux GPS. Deux évolutions préoccupantes sont apparues à cet égard. Premièrement, le conflit s’étend au-delà du Nord-Kivu et du Sud-Kivu vers la province de Tshopo, qui se trouve loin de l’épicentre du conflit. Deuxièmement, l’utilisation de ces moyens en milieu urbain soulève de graves préoccupations quant aux risques encourus par les civils et les infrastructures civiles, notamment les incidents récents touchant des sites tels que l’aéroport de Bangoka à Kisangani et la ville de Goma. », a déclaré Vivian van de Perre, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général pour la protection et les opérations au sein de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et chef par intérim de la MONUSCO.

L’extension du conflit entre mes forces armées congolaises et les rebelles du mouvement AFC M23 « notamment vers la frontière burundaise, augmentent le risque d’une conflagration régionale ».