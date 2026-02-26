Tunisie : la justice rejette la suspension d'une usine accusée de pollution

En Tunisie, la justice a rejeté jeudi la demande de suspension des activités d’une usine d’engrains située à Gabès. Déboutant les riverains qui l’accusent de pollution à l’origine de problèmes de santé dans leur communauté.

Alors qu’un audit réalisé en juillet dernier pour la banque mondiale, avait conclu que l’usine émet des gaz sulfureux, de l'azote et du fluor contraires aux normes en matière de pollution atmosphérique et marine. Mais les juges ont estimé que les accusations manquaient de preuves techniques et scientifiques.

Pourtant depuis 2017, les autorités tunisiennes avaient promis la fermeture progressive de cette entité de traitement du phosphate. Au contraire, sa production devrait quadrupler, profitant de l’envolée des prix des engrains sur les marchés mondiaux.

Depuis des années, les habitants de Gabès sont vent debout contre cette usine.

La Banque africaine de développement a annoncé le mois une enveloppe de 110 millions de dollars pour « soutenir la modernisation et la réhabilitation environnementales » de l'usine.