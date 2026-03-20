Affaire des ports africains : Bolloré sera jugé pour corruption en décembre

En France, l’homme d’affaires Vincent Bolloré sera jugé en décembre prochain dans l’affaire dite des « ports africains ». Le milliardaire est poursuivi notamment pour corruption d’agents publics étrangers et complicité d’abus de confiance.

Des faits qui remontent à 2010, lors des campagnes présidentielles au Togo et en Guinée.

Selon l’enquête, certaines filiales de son groupe auraient fourni des services de communication à des tarifs très avantageux pour les candidats Faure Gnassingbé et Alpha Condé. En contrepartie, le groupe Bolloré aurait obtenu l’exploitation de deux ports stratégiques : Lomé et Conakry.

L’affaire, ouverte en 2013, a donné lieu à la mise en examen de Vincent Bolloré en 2018. En 2021, l’industriel avait tenté d’éviter un procès en reconnaissant les faits dans le cadre d’une procédure négociée, assortie d’une amende.

Mais cet accord a été rejeté par la justice, ouvrant la voie à un procès classique.

Après plus de dix ans de procédure, ce dossier sensible, mêlant intérêts économiques et enjeux politiques en Afrique, sera donc examiné sur le fond à Paris à la fin de l’année.