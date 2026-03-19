Iran: une frappe de missile touche la région de Tel Aviv, le bilan s'alourdit

Un immeuble résidentiel a été partiellement endommagé à Tel Aviv tôt ce jeudi 19 mars, selon des images de l’agence Associated Press. La police, les pompiers et les équipes de secours sont intervenus autour du bâtiment, où l’on pouvait voir des vitres brisées et des débris éparpillés au sol. L’armée israélienne a indiqué avoir détecté le tir d’un projectile en provenance d’Iran tard mercredi soir et avoir activé ses systèmes de défense pour intercepter la menace au-dessus du centre du pays. Les autorités ont signalé plusieurs points d’impact dans la région de Tel Aviv, notamment à Ramat Gan et Bnei Brak. Mercredi 18 mars, une frappe antérieure avait causé la mort de deux personnes à Ramat Gan, entraînant également la fermeture temporaire de la gare de Savidor Central. Selon l’agence Associated Press, les bilans provisoires font état de plus de 1 300 morts en Iran, d’environ 960 au Liban et de 14 en Israël depuis la fin du mois de février.