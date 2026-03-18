Liban : un raid israélien rase un immeuble à Beyrouth et fait au moins six morts

La frappe a eu lieu peu après l'aube, le 18 mars, projetant une épaisse fumée au-dessus du centre de Beyrouth tandis que les équipes de secours se ruaient sur place. L'armée israélienne affirme avoir prévenu les habitants d'évacuer environ une heure avant l'attaque, qui a rasé l'immeuble et endommagé des véhicules à proximité sur un axe très fréquenté. Le bâtiment avait déjà été visé à trois reprises le 12 mars sans s'effondrer ; il s'agit donc de la quatrième frappe en moins d'une semaine. Israël soutient que le site servait au Hezbollah à stocker d'importantes sommes d'argent, même si aucune preuve n'a été rendue publique. L'attaque intervient alors qu'Israël intensifie ses opérations dans le sud du Liban en riposte aux tirs transfrontaliers. Les frappes au cœur de Beyrouth, autrefois rares, se multiplient, alimentant les inquiétudes quant aux risques pour les civils et à une nouvelle escalade du conflit.